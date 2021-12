In den Krankenhäusern gehen die Patientenzahlen langsam zurück. Derzeit müssen 241 Menschen in Kärntens Spitälern versorgt werden. Allerdings verstarben auch wieder sieben Menschen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

47 Patienten liegen auf Kärntens Intensivstationen. © APA/Fohringer

In Kärnten sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter kontinuierlich. Laut Informationen des Landes wurden seit Montagfrüh 210 Neuinfektionen verzeichnet. 911 Kärntner gelten seit heute wieder als genesen, aktuell sind noch 5192 Kärntner infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 415 und war damit so niedrig wie zuletzt am 4. November. Allerdings starben in den vergangenen 24 Stunden sieben weitere Personen an oder mit dem Coronavirus, insgesamt gab es damit in Kärnten 1025 Coronatote seit Pandemiebeginn.