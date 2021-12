Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Der Integrationspreis des Landes Kärnten wurde heuer zum zweiten Mal als Zeichen der Wertschätzung für zivilgesellschaftliches Engagement an aktive Gemeinden und Unternehmen vergeben – und das gleich vier Mal. Die Gewinnerprojekte wurden mit je 5000 Euro ausgezeichnet.

© Büro Landesrätin Schaar

Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2020 hat das Land Kärnten heuer im Rahmen der Umsetzung des Integrationsleitbildes „Gemeinsam in Kärnten“ zum zweiten Mal den Integrationspreis „gemeinsam.gewinnt“ ausgeschrieben. „Ziel dieser Auszeichnung ist es, zivilgesellschaftliches Engagement sowie aktive Gemeinden und Unternehmen in der Integrationsarbeit vor den Vorhang zu holen“, sagt Integrationsreferentin Landesrätin Sara Schaar, die die Urkunden an die Siegerinnen und Sieger überreicht hat.