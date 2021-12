Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

In sozialen Medien wurde sofort Brandstiftung ins Spiel gebracht. "Das ist reine Spekulation", heißt es von der Polizei. Ausschließen lässt sich derzeit offenbar überhaupt nichts.

Ein ehemaliges Juwel der Wörthersee-Architektur - das baufällige "Hotel Wörthersee" in der Ostbucht - ist am Sonntagnachmittag in Brand geraten © KLZ/Weichselbraun

Ein ehemaliges Juwel der Wörthersee-Architektur – das baufällige Hotel Wörthersee in der Ostbucht – ist am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Das Gebäude auf einer Anhöhe steht zum Teil unter Denkmalschutz. Für die Feuerwehrleute war es ein schwieriger und wegen der Einsturzgefahr gefährlicher Einsatz.