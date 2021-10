Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Zwei Wissenschaftler der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt haben erforscht, ob man Drohnen zur Testkit-Anlieferung in der Pandemie nutzen kann. Sie arbeiteten mit dem Roten Kreuz und Air6 Systems, einem Kärntner Drohnenhersteller, zusammen.

An Uni Klagenfurt erforscht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das testkit kommt in eine Box und wird ohne direkten Kontakt mit der Drohne geliefert © Air6Systems

Als zu Beginn des Jahres 2020 die COVID-19-Pandemie die ganze Welt lahmlegte, war man allerorts dazu gezwungen, direkten menschlichen Kontakt zu vermeiden. Das Interesse an kontaktlosen Transport- und Liefermethoden ist damit gestiegen. Maximilian Kunovjanek und Christian Wankmüller von der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt haben nun in einer aktuellen Studie untersucht, inwiefern Drohnen für die Lieferung wichtiger Güter wie Virustests eingesetzt werden können.