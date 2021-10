Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Klagenfurt avanciert zum Billard-Mekka. Von Mittwoch bis Sonntag gehen die „Predator Pro Billard Series – Austria Open“ in Szene. Weltmeister Albin Ouschan ist bei den Herren der große Gejagte.

Top Billard-Event in Kärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nachwuchstalent Anna Riegler, Predator-Chef Karim Belhaj und 9er-Ball-Weltmeister Albin Ouschan © JP Parmentier

Eine Frau glänzt bei den „Predator Pro Billard Series – Austria Open“ durch Abwesenheit. Die Rede ist von Billard-Queen Jasmin Ouschan, die derzeit bei „Dancing Stars“ elegant das Tanzbein schwingt und ihre Aufgabe mit Bravour meistert. Diese Tatsache ist auch für Bruder und Lokalmatador Albin Ouschan ziemlich ungewohnt. „Da Jasmin nicht da ist, bin ich auch ein bisschen in die Organisationsrolle geschlüpft. War cool, mal die andere Seite zu sehen. Sportlich wäre ein Heimsieg vor Familie und Freunden ein Traum, doch im Billard kann in wenigen Minuten alles so schnell kippen. Das Zwischenziel ist, dass ich mich für die Finalrunde der Top 16 qualifiziere und ab dann ist alles möglich. Daheim ist es immer etwas Spezielles“, erklärt der amtierende 9er-Ball-Weltmeister, der gesteht, dass der Nervositätspegel von Tag zu Tag leicht steigt.