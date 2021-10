Facebook

Ein dreijähriges Mädchen wurde am Heuplatz in Klagenfurt von einem E-Roller überfahren. Der Lenker stand unter Drogeneinfluss (Symbolfoto) © APA/HANS PUNZ

Dienstagnachmittag, knapp vor 14 Uhr, lenkte ein 24-jähriger Klagenfurter einen E-Roller am Gehsteig am Heuplatz in Klagenfurt. Ein dreijähriges Mädchen aus dem Bezirk Klagenfurt Land wartete vor einem Auto am Gehsteig, während seine Großmutter gerade einen Parkschein ins Fahrzeug legte. Der 24-Jährige fuhr zu knapp am Pkw vorbei und kollidierte mit dem Kind, wodurch beide stürzten.

Das Mädchen musste mit Verletzungen von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 24-Jährige wurde dem Amtsarzt vorgeführt. Dieser stellte eine Beeinträchtigung durch Suchtgift und Medikamente fest. Der 24-Jährige wird angezeigt.