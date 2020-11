Interview zum Stadttheater Aron Stiehl: "Wagners Ring wird unser großes Zukunftsprojekt sein"

Facebook

Stadttheater-Intendant Aron Stiehl © ©helgebauer

Das Stadttheater ist wieder geschlossen, immerhin darf in diesem Lockdown geprobt werden. Wie geht es weiter?

ARON STIEHL: Die nächste Premiere ist der „Barbier von Sevilla“ am 12. Dezember. Dafür wird das Orchester in zwei kleinere Orchester geteilt, die untereinander keinen Kontakt haben werden. So soll ausgeschlossen werden, dass wir mit Klavier spielen müssen, wie es bei „Elektra“ passiert ist. Zum Glück ist mittlerweile auch die Fünf-Meter-Regel, die es nur in Kärnten so gab, aufgehoben.