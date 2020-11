Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit gelten wie überall sonst in Kärnten coronabedingte Einschränkungen für Besucher © Köstinger

"Der Umgang mit Corona-Patienten im Krankenhaus ist so präzise und sicher, dass das Risiko für die Mitarbeiter, sich anzustecken, geringer ist als der Gang in ein Geschäft“, sagt Primar Michael Zink, Leiter der intensivmedizinischen Abteilungen der Elisabethinen in Klagenfurt und des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in St. Veit. So hat sich von den 23 Mitarbeitern, die sich derzeit bei den Elisabethinen in Quarantäne befinden, niemand bei einem der elf Covid-Patienten angesteckt, sondern im häuslichen Umfeld, betont Zink. Sie werden auch bald wieder in die Arbeit zurückkehren.