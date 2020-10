Facebook

Die Uni Klagenfurt setzt weiterhin auf die Präsenzlehre © Helmuth Weichselbraun

Die Universitäten in ganz Österreich reagieren auf die täglichen Höchstzählen an Neuinfektionen. In Graz stellten die Hochschulen bereits diese Woche auf „online first“ um, die Studierenden der Uni Salzburg arbeiten schon seit Mitte Oktober von zu Hause aus. Die Universität Klagenfurt präsentierte Anfang Oktober ein Konzept, wie der Lehrveranstaltungsbetrieb in der Corona-Zeit ablaufen soll. Der Fokus liegt klar auf der Präsenzlehre. Dabei orientiert man sich an der Corona-Ampel der Stadt Klagenfurt. Sollte jene Ampel auf „Rot“ springen, finden die Lehrveranstaltungen nur noch digital statt. Von dieser Idee hat man sich aber mittlerweile verabschiedet.