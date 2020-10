Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Prozess fand in der Vorwoche statt © APA

Der Serienvergewaltiger von Klagenfurt akzeptiert seine Strafe nicht. Der 30-Jährige wurde in der Vorwoche zu 13 Jahren Haft verurteilt. Laut Anklage hat er zehn Frauen vergewaltigt. Die meisten Opfer hat er vor einer Großdiskothek in Klagenfurt abgepasst und in ein angrenzendes Maisfeld gezerrt. „Ich hatte Todesangst. Ich dachte, er will mich umbringen“, erzählten die Opfer vor Gericht. Sie sind schwer traumatisiert.