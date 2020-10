Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Mittwoch reist die schräge Crew der „GTI Moebius“ wieder zu den Sternen © Pöschl

Vor zehn Jahren war Karsten Krampitz Klagenfurter Stadtschreiber und sorgte unter anderem für Aufsehen, weil er sich das Gästebuch der Jörg-Haider-Ausstellung im Bergbaumuseum „borgte“ – wieder aufgetaucht ist es, verpackt in einem Plastiksackerl, an der Tür der Kleinen Zeitung. Seit damals hat der in der DDR aufgewachsene und in Berlin lebende Autor mehrfach über Kärnten geschrieben (unter anderem „Crashkurs Klagenfurt“), wo er auch regelmäßig zu Gast ist. Und gerade ist er im Lande, weil er Juror bei der „Nacht der schlechten Texte“ war und für den Deutschlandfunk an einem Feature über die Kärntner Seele arbeitet.