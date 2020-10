Facebook

Trotz aller Vorkehrungen findet das Corona-Virus in die Schulen © Markus Traussnig

Ein misslungener Fall von Krisenmanagement? Die Gesundheitsbehörde in Klagenfurt muss sich jedenfalls in Zusammenhang mit drei Corona-Fällen in der Volksschule 13 am Spitalsberg kritische Fragen gefallen lassen.