Mit September wechselt Florian Scholz an das Konzert Theater Bern. Der scheidende Stadttheater-Intendant über wehmütige Abschiede, schwierige Anfänge, fehlendes Mäzenatentum in Kärnten und ein Zirbenkissen im Rosental.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Acht Jahre lang hatte Florian Scholz von seinem Büro aus den Springbrunnen hinter dem Stadttheater im Blick. Zum Abschluss ist er für ein Foto einfach hineingehüpft © Weichselbraun

Ein heißer Nachmittag in Klagenfurt. Florian Scholz, scheidender Intendant des Stadttheaters, ist bereits aus seinem Büro ausgezogen und hat es an seinen Nachfolger Aron Stiehl übergeben. Wir treffen uns für das Abschiedsinterview am Springbrunnen hinter dem Theater, den er von seinem Büro aus acht Jahre im Blick hatte. Und weil Scholz das Wasser liebt, steigt er für den Fotografen gleich einmal in den Brunnen hinein und erzählt begeistert: „In Bern ist das Schwimmen im dortigen Fluss, der Aare, der Volkssport Nummer eins. Ich ziehe von einem Paradies ist nächste: hier der See und die Berge, dort der Fluss und die Berge.“