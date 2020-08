Facebook

Er schrie vor Schmerzen und wand sich auf dem Rasen des Fußball-Platzes in Dellach an der Gail. Höllenqualen musste Samstag Abend Amateurfußballer Martin Jantschgi (24) durchleben. Das Kärntner-Liga-Spiel seines Vereines SV Dellach/Gail gegen KAC lief in der 75. Minute. Jantschgi blieb in vollem Lauf bei einem Schuss im Rasen hängen. Mit dramatischen Folgen: „Der Knöchel stand im rechten Winkel weg, das Bein wurde wie auf einem Gummiband auf- und abgezogen, ein offener Wadenbeinbruch“, schildert Dellach-Trainer Philipp Dabringer die Situation. „Zum Glück waren Ersthelfer Karl-Heinz Hohenwarter und Röntgenassistent Thomas Oberortner vor Ort. Sie haben schnell und richtig reagiert.“