Ex-Politiker Scheuch bekennt sich nicht schuldig © Eggenberger

15.30 Uhr: Diversion für Ideenschmiede und Chef

Wie Richter Wassertheurer sagte, habe der Geschäftsführer die Verantwortung übernommen und sei auch unbescholten, die Taten würden außerdem Jahre zurückliegen. Der Angeklagte muss 180 Tagessätze in Höhe von jeweils 24 Euro, also insgesamt 4320 Euro, bezahlen. Angeklagt war auch die Werbeagentur im Sinne der Verbandsverantwortlichkeit. Hier bot Wassertheurer eine Diversion in Höhe von 4440 Euro an. Staatsanwalt Weratschnig gab keine Erklärung ab. Damit wurde das augeschiedene Verfahren abgeschlossen.