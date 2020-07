Zukunft der Kärntner Slowenen als Tagungsthema in Klagenfurt. Bischof Josef Marketz nennt die Zukunftsängste der Volksgruppe in Bezug auf Sprache und Kultur.

Im Gespräch: Ministerin Susanne Raab, Bischof Josef Marketz, Staatssekretär Dejan Valentinčič © Markus Traussnig

"Immer mehr Kärntner haben den kulturellen Reichtum und das Potenzial der beiden Volksgruppen erkannt. Wir sind nicht stehengeblieben." Diese Feststellung traf Diözesanbischof Josef Marketz am Donnerstag bei der Eröffnung der Tagung "Die Zukunft der Kärntner Slowenen" im Klagenfurter Hermagoras. Er gehöre selber zur slowenischen Volksgruppe, so Marketz, und kenne daher die Zukunftsängste der Minderheit in Bezug auf Sprache und Kultur: "Ich teile die im Herzen schlummernden Ängste, die vor allem der tiefen Liebe zu dem, was wir das Unsrige nennen, geschuldet sind."