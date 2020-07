Ab dem Nachmittag Starke Gewitter über ganz Kärnten erwartet

Facebook

Über dem Wörthersee werden erneut Gewitterwolken aufziehen © Krainz

Starkregen und Sturmböen haben am Mittwoch in Teilen Kärntens für umgestürzte Bäume und kleinere Murenabgänge gesorgt. Laut Prognosen dürfte es heute, Donnerstag, ab dem Nachmittag flächendeckend zu erneuten Gewittern kommen. Die ZAMG meldet ab 13 Uhr eine Gewitterwarnung für jeden einzelnen Bezirk. Die Niederschläge werden dabei bis in die Nacht andauern. Das Klagenfurter Becken könnte von den Gewittern vorerst verschont bleiben. Dort greifen voraussichtlich erst in der Nacht Regenschauer über.