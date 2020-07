Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum geflogen © Weichselbraun

Am Mittwoch gegen 17.40 Uhr lenkte ein 77-jähriger Pensionist aus Pörtschach seinen PKW in seinem Heimatort auf der Kärntner Straße in Richtung Velden. Im Ortsgebiet überquerte ein 68-jähriger Pensionist aus Krumpendorf gemeinsam mit seiner Frau zu Fuß laut Polizei unmittelbar vor dem PKW die Fahrbahn. Der 68-Jährige wurde vom PKW erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Seine Frau blieb unbeschadet. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Krumpendorfer mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Ein Alkotest ergab beim PKW Lenker eine leichte Alkoholisierung.