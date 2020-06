Facebook

Manfred Arbacher-Stöger und Christine Lanschützer lieferten eine unkoordinierte Show © Traussnig

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Freitag einer der spektakulärsten Prozesse der vergangenen Jahre zu Ende gegangen. Alle acht Geschworenen waren überzeugt, dass ein 36 Jahre alter Kärntner seine schwangere Geliebte getötet hat. Ein juristisches Ende konnte einem in seiner Brutalität kaum zu überbietendem Verbrechen damit nicht gesetzt werden. „Volle Berufung“, meldete der Angeklagte bereits Sekunden nach der Urteilsverkündung an.