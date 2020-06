Facebook

Antikörpertests sollten im Labor durchgeführt werden, wo das Personal und die Geräte hohe Qualitätsstandards gewährleisten © (c) Parilov - stock.adobe.com

Rund 500 behördliche Corona-Tests werden aktuell in Kärnten täglich durchgeführt. Die Kapazität wäre weit höher: 400 Abstriche pro Tag schafft das Klinikum Klagenfurt, 300 ein Vertragspartner in Salzburg, 100 das Labor der Lebensmittelanstalt und 50 das LKH Villach. Weil die Zahl der Verdachtsfälle in Kärnten momentan gering ist, untersucht die Behörde sämtliche Mitarbeiter in Gesundheits- und Behinderteneinrichtungen sowie im Pflegebereich. „Mehr als die 500 Tests täglich sind in diesem Sektor aber gar nicht möglich. Die Mitarbeiter entscheiden auf freiwilliger Basis, ob sie den Abstrich machen lassen, das Testpersonal ist begrenzt und die Koordination schwierig“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Immerhin würde man nicht nur Patienten und Heimbewohner untersuchen, sondern vom Pfleger bis zum Gärtner alle Angestellten, die unterschiedliche Dienstzeiten hätten.