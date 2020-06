Facebook

Ewald, der verliebte Erpel © KK

Als der Erpel Ewald traurig über den Sand watschelte, konnte er noch nicht ahnen, dass er seinem zukünftigen Biografen über den Weg laufen würde. Günter Schmidauer saß zu dem Zeitpunkt mit seiner Frau Gabi auf einer Bank in der Klagenfurter Ostbucht in der Sonne und beobachtete die Stockente, die sich da so müde und traurig Richtung Restaurant Lido schleppte, als müsste sie zum Schafott in der Küche antreten.