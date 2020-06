Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pro Person kann nur eine Zählkarte ausgegeben werden. © Weichselbraun

Nächste Woche beginnt am Landesgericht Klagenfurt der größte Indizienprozess des Jahres. Am Donnerstag und am Freitag wird im Schwurgerichtssaal der Mord an einer schwangeren Frau aus dem Bezirk Villach-Land verhandelt. Das Gericht rechnet mit großem Zuseherinteresse. Doch wegen der COVID-19-bedingten Sicherheitsmaßnahmen und des eingeschränkten Platzes kann nur eine beschränkte Anzahl von Zuhörern in den Verhandlungssaal eingelassen werden. Sicherheitsbeauftragter Manfred Herrnhofer hat daher eine neue Vorgehensweise entwickelt: Das Gericht vergibt erstmals eine beschränkte Anzahl von Zählkarten, welche ausschließlich über die

Medienstelle (E-Mail-Adresse: Medienstelle.LGKlagenfurt@justiz.gv.at) beantragt werden können. Und zwar ab heute, 10. Juni.

Die Vergabe erfolgt nach dem Zeitpunkt des Einlangens der Anmeldungen. "Interessierte werden bis 15. Juni 2020 verständigt, ob Sie eine Zählkarte erhalten, diese wird Ihnen per E-Mail zugesandt. Pro Person kann nur eine Zählkarte ausgegeben werden", heißt es vom Landesgericht.