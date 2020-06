Facebook

Die Stadt Klagenfurt hat eine Resolution an die Bundesregierung geschickt, in der sie eine Standortgarantie für den Flughafen Klagenfurt fordert. "Im Fall einer Gewährung von Staatshilfen für die Austrian Airlines" müsse seitens der Fluglinie auch eine Standortgarantie für den Flughafen Klagenfurt abgegeben werden, heiß es darin. Und wörtlich: "Diese Garantie muss insbesondere die Sicherung des AUA-Sützpunktes und die regelmäßige Anbindung des Klagenfurter Flughafens an die internationalen Luftfahrt-Hubs in Wien und andere Destinationen beinhlanten."