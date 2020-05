Facebook

Julia Wutte wieder im Heimathafen am Wörthersee © Daniel Raunig

Das Zählen der Tage hat endgültig ein Ende gefunden. Nach mehr als zwei Monaten konnte die Klagenfurterin Julia Wutte ihren Arbeitsplatz – das Kreuzfahrtschiff MSC Bellissima – endlich verlassen. Vorangegangen ist der langersehnten Rückkehr in die Heimat eine Zeit voller Unsicherheit, Angst und Verzweiflung. „Ich war wirklich schon an der Grenze. Schwer zu sagen, wie lange man so etwas aushalten kann. Wenn man keine andere Wahl hat, muss man sich irgendwie mit der Situation abfinden“, erzählt Wutte, die als Tänzerin des Ensembles des weltbekannten Cirque du Soleil an Bord war.