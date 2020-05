Die Berufsfeuerwehr war Freitagabend in der Innenstadt im Einsatz. Der Schwelbrand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teile der Wand und der Decke mussten aufgerissen werden © Berufsfeuerwehr

Freitag kurz nach 19 Uhr heulte in Klagenfurt die Sirene. In einem Lokal in der Innenstadt war es zu einem Kabelbrand gekommen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 13 Mann aus. "Mittels Wärmebildkamera, unter Atemschutz, konnte ein Hotspot eines Kabelbrandes hinter einer Leichtbauwand festgestellt werden", informiert die Feuerwehr.