Um Grund- und Freiheitsrechte kümmert man sich in der Regel erst, wenn man sie nicht mehr hat. Die letzten Wochen haben Österreich nah an dieses Szenario geführt. Kärntner Initiative hält dagegen.

Die Statue der Pallas Athene vor dem Parlament in Wien sollte die Gesetzgeber zur Weisheit und zum kühlen Kopf mahnen © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

"Ja, dürfen´s denn des?“ Einst war es Kaiser Ferdinand, der, rasende Revolutionäre im Angesicht, diese Frage stellte. Mittlerweile wird die Frage immer lauter in die Gegenrichtung gestellt: Durften die das? Ausgangsbeschränkungen, Eingriffe in die Erwerbsfreiheit und Eigentumsrechte, selbst ein Unterminieren des Grundrechts auf Bildung – all das waren die Covid-Gesetze und ihre weiterführenden Verordnungen.

Und die Aufzählung ist noch lange nicht zu Ende.

Insbesondere jene fundamentalen Grundrechte, die den Österreichern vor 153 Jahren im Staatsgrundgesetz erstmals gegeben – und später an anderen Stellen bis hin zur Menschenrechtskonvention neuerlich verbrieft – wurden, beschränkte die Regierung in den letzten Monaten. Religions-, Versammlungs- und Kunstfreiheit, das Recht auf Privat- und Familienleben, selbst das Hausrecht, sie hatten zu ruhen, um die Corona-Pandemie zu verlangsamen. Und genau in diesem letzten Halbsatz liegt die Crux. Waren die Maßnahmen maßvoll, um das Virus zu bekämpfen? Hätte weniger gereicht? Und wurde Gleiches gleich behandelt?