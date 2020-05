Grundrechts-Initiative"Für Sperren der Kirchen existierte keine Grundlage, die man in einem Rechtsstaat erwarten darf"

Facebook

Die Sperren der Kirchen werden scharf kritisiert © DPA

Man wolle sich nicht vorwerfen lassen, auf Fehler nicht hingewiesen zu haben. Und: Es gehe darum, aus diesen Fehlern für die Zukunft zu lernen - etwa für eine zweite Corona-Welle oder die nächste Pandemie. Mit diesen Sätzen begründet die "Initiative für Grund- und Freiheitsrechte“ besteht aus Juristinnen und Juristen und anderen Personen des öffentlichen Lebens in Kärnten ihr Engagement. Was sich nach akademischen Debatten anhört, ist letztlich präzise Kritik an den Maßnahmen, die die Bundesregierung in den letzten Wochen getroffen hat. Und diese hat man nun in mehreren konkreten Beiträgen vorgelegt.