Probleme durch Corona Ohne Erntehelfer aus dem Ausland steht die Arbeit still

Betriebe sind auch in Corona-Zeiten auf Erntehelfer aus dem Ausland angewiesen. Heimische Kräfte sind für die harte Arbeit kaum zu finden.

Obst- und Gemüsebauer Josef Matschnig mit seinen beiden Helfern aus Rumänien © Traussnig

Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise in Österreich haben sich Daniel und Romeo noch schnell ins Auto gesetzt. Von Rumänien sind sie den weiten Weg bis nach Ebenthal gefahren. Obst- und Gemüsebauer Josef Matschnig hat früh genug reagiert und konnte noch Arbeitskräfte ins Land holen. Gäbe es Daniel und Romeo nicht, man müsste sie wohl erfinden. „Der Spargel würde am Feld stehen bleiben und den Verkauf könnten wir so gut wie einstellen“, sagt Matschnig.