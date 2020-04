Kleine Zeitung +

Corona in Kärnten und Osttirol Letzter Tag der Ausgangsbeschränkungen

20 Kärntner sind noch an Covid-19 erkrankt, in Osttirol nur noch acht Personen. Mit dem heutigen Donnerstag laufen die strikten Ausgangsbeschränkungen aus, morgen öffnen die Sportstätten. Friseure machen am Samstag auf, Miliz rückt am Montag ein.