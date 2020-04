Kleine Zeitung +

Corona in Kärnten und Osttirol Kärnten hält an Harley-Treffen fest

Harley-Treffen soll wie geplant im September in Kärnten stattfinden. Mit dem heutigen Donnerstag laufen die strikten Ausgangsbeschränkungen aus, morgen öffnen die Sportstätten. Friseure machen am Samstag auf, Miliz rückt am Montag ein.