Corona in Kärnten und Osttirol Wie geht es im Tourismus und an den Grenzen weiter?

23 Personen sind in Kärnten noch am Coronavirus erkrankt, 16 in Osttirol. Heute wird es weitere Fahrpläne der Regierung zu den Themen Tourismus und Gesundheit geben. Die Miliz ist ab Montag im Grenzkontrolleinsatz.