Kleine Zeitung +

Corona in Kärnten und Osttirol Mit Maske Anfang Mai auf den Pyramidenkogel-Turm

Nur noch 20 Kärntner sind an Covid-19 erkrankt, in Osttirol nur noch acht Personen. Die Kärnten Werbung investiert zwei Millionen Euro für die Bewerbung des Landes. Besuche in Pflegeheimen ab 4. Mai erlaubt.