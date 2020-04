Nur noch 20 Kärntner sind an Covid-19 erkrankt, in Osttirol nur noch acht Personen. Die Kärnten Werbung investiert zwei Millionen Euro für die Bewerbung des Landes. GTI-Fahrer sind erst wenige zu sehen.

Der für 5. Juli geplante Ironman Austria wurde nun verschoben. Der neue Termin für die Langdistanz am Wörthersee ist der 20. September. In einer Aussendung verkündete Ironman: "Für uns haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Teilnehmer, Partner, Dienstleister und freiwilligen Helfer besonders in Zeiten der weltweiten COVID19-Pandemie oberste Priorität. In Absprache mit dem Land Kärnten, der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee sowie unserem offiziellen Vertragspartner der Kärnten Werbung, findet der Ironman Austria-Kärnten nun am 20. September 2020 statt.