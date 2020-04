Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Samstag ist es nun endlich soweit: Die Friseure dürfen wieder öffnen. Die Telefone laufen heiß. Die Betriebe sind bestens gerüstet.

Friseure öffnen am Samstag

Klaus und Marlies Kleinberger führen das Unternehmen „Wagner für Haare“ in zweiter Generation © Privat

Kärntens Friseur-Innungsmeister Georg Wilhelmer kann der Krise auch etwas Positives abgewinnen. „Man hat in den vergangenen Wochen gemerkt, dass die Friseure in der Öffentlichkeit wieder wertgeschätzt und wahrgenommen werden“, sagt Wilhelmer. Wochenlang waren die Salons wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am Samstag geht es nun endlich wieder los.