Wir schreiben die siebente Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 15.190. In Kärnten sind bisher 406 Menschen (Stand: Montag, 9.30 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 26 Infizierte, 368 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 132 in Osttirol. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Montag, 27. April

Villach erstmals gänzlich Covid-frei

Seit Montag gilt die letzte Covid-19-Patientin aus Villach als offiziell genesen. Trotzdem bleibt es wichtig, die Corona-Regeln einzuhalten.

Turnunterricht im Freien und Sommercamps möglich

Kärnten gilt als beliebtes Tourismusland, so auch im Sommer für Jugendcamps in der Ferienzeit. Sie gelten auch als Entlastung der Eltern, wenn die Kinder nicht in die Schule müssen. Sportminister Werner Kogler hat in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" erklärt, dass Sport-Sommercamps für Kinder und Jugendliche erlaubt werden sollen und mit den Planungen begonnen werden könne. "Ich denke schon, was die sportlichen Aktivitäten betrifft. Also keine Mannschaftsspiele, aber Trainings- und Bewegungseinheiten mit zwei Meter Abstand", erklärte der Vizekanzler.

"Es geht auch um symbolische Abgrenzung"

Die Klagenfurter Kulturwissenschaftlerin Anna Schober-de Graaf spricht im Corona-Talk über die Tradition des Maskentragens, Metaphern des Untergangs und künstlerischen Ausdrucksbedarf in Zeiten der Krise.

Zwei neue Infektionsfälle in Kärnten

Wie die APA mitteilt, hat es in Kärnten von Sonntag auf Montag zwei

neue Covid19-Infektionsfälle gegeben. Das gab das Land Montagfrüh

bekannt. Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen liegt damit bei 26. Zwölf von ihnen sind im Krankenhaus, sechs davon auf der Intensivstation.

ÖAMTC nimmt Fahrtechnik-Betrieb am 1. Mai wieder auf

Unter Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen können Fahrsicherheitstrainings wieder absolviert und bereits gebuchte Kurse, die aufgrund der Schließung nicht durchgeführt werden konnten, nachgeholt werden. Das Unternehmen hat für den Wiedereinstieg in den Betrieb ein umfassendes Maßnahmenpaket definiert, welches strengere Hygiene- und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen enthält.

Kärntner Personalvertreter fordern rechtliche Absicherung für schulautonome Entscheidungen

Gewerkschaft und Personalvertreter begrüßen den Etappenplan für die bevorstehende Schulöffnung. Sie weisen aber auf Details hin, die klärungsbedürftig seien.

Als Bleiburg wegen Paratyphus unter Quarantäne stand

Geschlossene Schulen, Veranstaltungsverbote: Ausnahmezustände aufgrund von Krankheiten gab es schon immer. Zum Beispiel 1972, als nach einer Begräbnisfeier in Bleiburg eine Paratyphus-Epidemie ausbrach, die ein Todesopfer forderte.

Freie Seezugänge: Baden ist gestattet, Liegen verboten

16 Grad Wassertemperatur – Hartgesottene wagen sich bereits ins kühle Nass. Das ist trotz Corona erlaubt.

Sie widmen der heiligen Corona ein Marterl

Künstler Roland Mutter errichtete mit Baumeister Otto Skrabl ein „Corona“-Marterl.

Friaul lockert Vorsichtsmaßnahmen

Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien lockert einige der Vorsichtsmaßnahmen, die wegen des Coronavirus verhängt wurden: Restaurant können Speisen jetzt ins Haus liefern. Sport darf im Wohnort betrieben werden, auch außerhalb eines Radius von 500 Meter.

Ab Montag können Instandhaltungsarbeiten in Häfen und an Bord von Booten durchgeführt werden. Das kündigte Massimiliano Fedriga, der Präsident der Region Friaul, an. 263 Todesopfer hat das Virus in der norditalienischen Region seit dem 20. Februar gefordert. Die Zahl der Infizierten: 2903. Triest und Udine sind die Städte mit den meisten Infizierten.

Die italienische Gastronomie protestiert indes gegen den Beschluss der Regierung in Rom, den Stopp für die Branche bis 1. Juni zu verlängern. Die Gefahr sei der Kollaps des ganzen Sektors, der seit Beginn der Coronaviruspandemie bereits Verluste in der Größenordnung von 34 Mrd. Euro gemeldet hat.

Die Ereignisse vom Sonntag zum Nachlesen: