Wir schreiben die siebente Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 15.190. In Kärnten sind bisher 402 Menschen (Stand: Sonntag, 21.00 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 28 Infizierte, 364 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 132 in Osttirol. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Montag, 27. April

Als Bleiburg wegen Paratyphus unter Quarantäne stand

Geschlossene Schulen, Veranstaltungsverbote: Ausnahmezustände aufgrund von Krankheiten gab es schon immer. Zum Beispiel 1972, als nach einer Begräbnisfeier in Bleiburg eine Paratyphus-Epidemie ausbrach, die ein Todesopfer forderte.

Freie Seezugänge: Baden ist gestattet, Liegen verboten

16 Grad Wassertemperatur – Hartgesottene wagen sich bereits ins kühle Nass. Das ist trotz Corona erlaubt.

Sie widmen der heiligen Corona ein Marterl

Künstler Roland Mutter errichtete mit Baumeister Otto Skrabl ein „Corona“-Marterl.

Friaul lockert Vorsichtsmaßnahmen

Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien lockert einige der Vorsichtsmaßnahmen, die wegen des Coronavirus verhängt wurden: Restaurant können Speisen jetzt ins Haus liefern. Sport darf im Wohnort betrieben werden, auch außerhalb eines Radius von 500 Meter.

Ab Montag können Instandhaltungsarbeiten in Häfen und an Bord von Booten durchgeführt werden. Das kündigte Massimiliano Fedriga, der Präsident der Region Friaul, an.

263 Todesopfer hat das Virus in der norditalienischen Region seit dem 20. Februar gefordert. Die Zahl der Infizierten: 2903. Triest und Udine sind die Städte mit den meisten Infizierten.

