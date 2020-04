++ Aktuell nur mehr 30 Erkrankte in ganz Kärnten, zehn in Osttirol ++ Positive Reaktionen zu Faßmann-Plan für Schulen ++ Virus bremst Verkehrssünder ein ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier ++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir schreiben die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 15.080. In Kärnten sind bisher 402 Menschen (Stand: Samstag, 10 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 30 Infizierte, 360 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 132 in Osttirol. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Samstag, 25. April

Positiver Trend auch in Osttirol

In Kärnten sind Samstagvormittag nur mehr 30 Personen am Corona-Virus erkrankt, um vier weniger als noch am Freitag. Ein solch positiver Trend wird auch aus Osttirol gemeldet. Aktuell gibt es zehn aktiv kranke Osttiroler und keine Neuinfektionen.

In Kärnten befinden sich aktuell noch 13 Personen im Krankenhaus, sieben davon müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Lehrer freuen sich auf Schulbeginn

Die Kleine Zeitung bat Kärntner Lehrer und Elternvertreter, den Plan zur Öffnung der Schulen einzuschätzen. Ihr Resümee: ein richtiger und wichtiger Schritt.

Schulöffnung: Das Positive überstrahlt die Bedenken

Vier Kärntner Lehrer, eine Elternvertreterin und der Bildungs-

direktor nehmen eine Einschätzung der Minister-Pläne zur Öffnung der Schulen vor. Ihr Resümee: ein richtiger und wichtiger Schritt. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser begrüßt etappenweise Rückkehr zu einem möglichen Schulalltag. Wichtig sei, dass Dichte und soziale Kontakte reduziert werden. Der eingeschränkte Betrieb in Kinderbetreuungseinrichtungen wird bis 15. Mai verlängert.

Das Virus bremst auch Verkehrssünder

Zahl der Unfälle mit Verletzten ist im März auf Kärntens Straßen deutlich gesunken, ebenso die Anzeigen wegen Schnellfahrens. Allerdings sind auch viel weniger Autos unterwegs. Laut Polizei halten sich zehn Prozent der Lenker nicht an die Regeln. Das habe aber nichts mit Corona zu tun.

Livestream zum Nachschauen über Probleme der Landwirtschaft

Johann Mössler, der Präsident der Landwirtschaftskammer, über die prekäre Lage der Landwirtschaft in Kärnten.

So leidet der Kärntner Tourismus unter der Corona-Krise

Die im Zuge der Bekämpfung des Coronavirus notwendig gewordene Schließung der Tourismusbetriebe in Österreich führte auch in Kärnten zu einem massiven Einbruch der Übernachtungszahlen. Die 290.129 Übernachtungen, die heuer im März verzeichnet wurden, entsprechen einem Minus von 402.630 Nächtigungen oder 58,1 Prozent gegenüber dem März des Vorjahres.

Vierbergelauf: Einige trotzen der Coronakrise

Aufgrund der Coronakrise wurde der Vierbergelauf abgesagt. Einige Wanderer haben sich aber trotzdem auf die 50 Kilometer lange Wanderschaft gemacht. Mit im Gepäck sind Sicherheitsmaske und Desinfektionsspray. "Die Chance, dass wir uns anstecken, ist geringer als im Supermarkt", meint Franz Leeb, ein Wanderer aus Gnesau. Hier geht es zum Video.

Richter sollten sich mit Vollvisier schützen

Ab Mai soll wieder häufiger verhandelt werden. Kärntens Richter und Richterinnen wurden deshalb mit Vollvisieren ausgestattet. Ob sie diese Schutzmasken verwenden oder lieber andere darf jeder für sich entscheiden.

Die Ereignisse von Freitag zum Nachlesen.