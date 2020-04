Facebook

Wir schreiben die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 15.117. In Kärnten sind bisher 402 Menschen (Stand: Samstag, 15 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 30 Infizierte, 360 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 132 in Osttirol. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Samstag, 25. April

Ansturm auf Stoffgeschäfte

Erst war es das Klopapier. Dann - in den Tagen vor Ostern - die Germ. Und nun haben die Klagenfurter offenbar ein neues Objekt gefunden, das sie unbedingt erwerben wollen: Stoffe. Vor einem Stoffgeschäft in der 10. Oktober Straße standen am Samstag die Menschen sogar Schlange, vor einem Stoffgeschäft in St. Ruprecht staute es sich in dieser Woche ebenfalls.

Neustart der Hotellerie: "Eine Riesenchance"

Der Pörtschacher Hotelier Thomas Jilly sprach mit der Kleinen Zeitung über die Herausforderungen für den Neustart aus der Corona-Krise. Er sieht aber auch großes Potenzial für Kärnten, neue Gäste dauerhaft zu gewinnen.

Klarheit für Bäderbetreiber gefordert

Das Land Kärnten legt dem Gesundheitsminister einen Plan zur Öffnung der Strand- und Freibäder vor. Denn unter welchen Bedingungen und mit welchen Sicherheitsmaßnahmen die Öffnung der Bäder erfolgen könne, ist bislang noch unklar. Doch bereits mit Mai sollen die ersten öffnen. "Es ist höchst an der Zeit, für Sicherheit zu sorgen. Bäderbetreiber brauchen rasch klare Richtlinien, um sich auf die Öffnung vorbereiten zu können“, sagt der Kärntner Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig heute, Samstag. Er fordert eine bundeseinheitliche Lösung.

Bauvorhaben prioritär behandeln

"Wir müssen den Spagat schaffen, die Baubranche zu beleben und den Sommertourismus nicht zusätzlich zu gefährden“, so Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) in einer Aussendung am Samstag. In dem Schreiben appellieren die Mitglieder der Kärntner Landesregierung an die Bürgermeister des Landes, Bauverfahren prioritär zu behandeln, sie zügig durchzuführen und die Weiterführung von Baustellen auch in den Sommermonaten zu überprüfen und zu ermöglichen. Nur so könne man die dringend notwendigen Impulse für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt setzen. Wohnbau- und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) betont, dass man in Kärnten wirklich alles unternehme, um den wichtigen Sektor der Bauwirtschaft am Laufen zu halten.

Heimische Fußballklubs und die Corona-Krise

Angespannte Lage bei Sturm, WAC und Hartberg: Noch halten Sponsoren und Fans den Klubs die Treue. Die Kleine Zeitung hat mit den drei Klubs über die aktuelle Situation und ihre Zukunft gesprochen.

Weiterer Fahrplan für die Kindergärten

Wie der Landespressedienst Samstagmittag informiert, können in Kärnten nun Kinder von Eltern aller Berufsgruppen in Kindergärten etc. betreut werden. Bisher konnten nur bestimmte Berufsgruppen von dem Betreuungsangebot Gebrauch machen. Freitag gab es dazu eine neue Verordnung.

186 Milizsoldaten rücken in Kärnten ein

Österreichweit sind es rund 3000, in Kärnten 186 - mit 4. Mai rücken die Milizsoldaten ein. In Kärnten beim Hochgebirgsjägerbataillon 26 in Spittal. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, den Grenzraum zu überwachen.

Kommen die GTIler trotzdem?

Das offizielle GTI Treffen in Reifnitz ist abgesagt. Behörden und Bürgermeister rechnen dennoch mit einem GTI-Aufkommen - wenn auch im kleineren Ausmaß. "Es wird stark davon abhängen, wie sich die Corona-Krise entwickelt und ob die Grenzen geöffnet werden. Wenn dem so ist, rechnen wir auch damit, dass GTI-Fahrer an den Wörthersee kommen", sagt Markus Perdacher, Bürgermeister von Maria Wörth (ÖVP).

Positiver Trend auch in Osttirol

In Kärnten sind Samstagvormittag nur mehr 30 Personen am Corona-Virus erkrankt, um vier weniger als noch am Freitag. Ein solch positiver Trend wird auch aus Osttirol gemeldet. Aktuell gibt es zehn aktiv kranke Osttiroler und keine Neuinfektionen.

In Kärnten befinden sich aktuell noch 13 Personen im Krankenhaus, sieben davon müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Lehrer freuen sich auf Schulbeginn

Die Kleine Zeitung bat Kärntner Lehrer und Elternvertreter, den Plan zur Öffnung der Schulen einzuschätzen. Ihr Resümee: ein richtiger und wichtiger Schritt.

Schulöffnung: Das Positive überstrahlt die Bedenken

Vier Kärntner Lehrer, eine Elternvertreterin und der Bildungs-

direktor nehmen eine Einschätzung der Minister-Pläne zur Öffnung der Schulen vor. Ihr Resümee: ein richtiger und wichtiger Schritt. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser begrüßt etappenweise Rückkehr zu einem möglichen Schulalltag. Wichtig sei, dass Dichte und soziale Kontakte reduziert werden. Der eingeschränkte Betrieb in Kinderbetreuungseinrichtungen wird bis 15. Mai verlängert.

Das Virus bremst auch Verkehrssünder

Zahl der Unfälle mit Verletzten ist im März auf Kärntens Straßen deutlich gesunken, ebenso die Anzeigen wegen Schnellfahrens. Allerdings sind auch viel weniger Autos unterwegs. Laut Polizei halten sich zehn Prozent der Lenker nicht an die Regeln. Das habe aber nichts mit Corona zu tun.

Livestream zum Nachschauen über Probleme der Landwirtschaft

Johann Mössler, der Präsident der Landwirtschaftskammer, über die prekäre Lage der Landwirtschaft in Kärnten.

So leidet der Kärntner Tourismus unter der Corona-Krise

Die im Zuge der Bekämpfung des Coronavirus notwendig gewordene Schließung der Tourismusbetriebe in Österreich führte auch in Kärnten zu einem massiven Einbruch der Übernachtungszahlen. Die 290.129 Übernachtungen, die heuer im März verzeichnet wurden, entsprechen einem Minus von 402.630 Nächtigungen oder 58,1 Prozent gegenüber dem März des Vorjahres.

Vierbergelauf: Einige trotzen der Coronakrise

Aufgrund der Coronakrise wurde der Vierbergelauf abgesagt. Einige Wanderer haben sich aber trotzdem auf die 50 Kilometer lange Wanderschaft gemacht. Mit im Gepäck sind Sicherheitsmaske und Desinfektionsspray. "Die Chance, dass wir uns anstecken, ist geringer als im Supermarkt", meint Franz Leeb, ein Wanderer aus Gnesau. Hier geht es zum Video.

Richter sollten sich mit Vollvisier schützen

Ab Mai soll wieder häufiger verhandelt werden. Kärntens Richter und Richterinnen wurden deshalb mit Vollvisieren ausgestattet. Ob sie diese Schutzmasken verwenden oder lieber andere darf jeder für sich entscheiden.

