++ Ab 15. Mai sollen in Kärnten alle Bäder öffnen ++ 40.000 Arbeitslose in Kärnten und ebenso viele in Kurzarbeit ++ Predigt unter freiem Himmel ++ Alle Entwicklungen des Tages aus Kärnten und Osttirol lesen Sie hier live ++

Wir schreiben die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.981. In Kärnten sind bisher 402 Menschen (Stand: Donnerstag, 20 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 44 Infizierte, 346 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 122 in Osttirol. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Freitag, 24. April

Öffnung der Kärntner Bäder am 15. Mai

Gremium des Landes schickt am Freitag Maßnahmenplan ans

Gesundheitsministerium. Im "Öffnungskonzept" sind auch die Freibäder inkludiert. Außerdem soll es kein „Liegeverbot“ geben, auch Spielplätze oder Rutschen könnten genutzt werden. Denn ohne Bäder ist der Sommertourismus nicht vorstellbar.

Livestream mit AK-Präsident Goach zum Nachschauen

40.000 Arbeitslose in Kärnten, bereits ebenso viele Menschen in Kurzarbeit: AK-Präsident Günther Goach nahm im Livestream der Kleinen Zeitung Stellung zu den Themen, die Arbeitnehmer jetzt bewegen.

Almbauern dürfen nicht auf ihre Weiden

Das ist wahrsten Sinn des Wortes "grenzwertig": Nach geltender Verordnung dürfen Gailtaler Bauern Weiden auf italienischer Seite nicht betreten. Auch Wanderer und Biker rund um das Nassfeld sind von der geschlossenen Grünen Grenze betroffen.

Predigt unter freiem Himmel mit Bischof Marketz

In den Pflegehäusern der Caritas können Corona-bedingt zurzeit keine Heiligen Messen stattfinden. Um den Bewohnern und Mitarbeitern das Miteinander im Glauben auch in dieser herausfordernden Zeit zu ermöglichen, findet heute, am 24. April 2020, um 15 Uhr im Vierkant-Innenhof des Caritas-„Haus Elisabeth“ in St. Andrä im Lavanttal ein Freiluft-Gottesdienst mit Diözesanbischof Josef Marketz statt. Bischof Josef: „Auch in Zeiten der sozialen Distanz ist Gott immer mit und bei uns. Ich freue mich, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sowie Gläubigen aus ganz Kärnten seine Nähe im Gottesdienst erfahren zu können.“

Die Heilige Messe findet unter freiem Himmel statt und wird von der Internetredaktion der Diözese Gurk-Klagenfurt live übertragen. Die Bewohner des „Haus Elisabeth“ können ihn von den Fenstern der drei Stockwerke aus mitfeiern, die Gläubigen aus ganz Kärnten via Livestream: https:// www.kath-kirche-kaernten.at und https://www.facebook.com/internetkathkirchekaernten/

Livestream mit LK-Präsident Mößler

Auch die Bauern haben mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen. LK-Präsident Johann Mößler ist heute um 14.15 Uhr im Livestream der Kleinen Zeitung. Fragen können Soe vorab an lokal.redaktion@kleinezeitung.at senden.

Zahl der Erkrankten sinkt auf 44

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Kärntner ist auf 44 gesunken. Am Mittwochabend hat das Gesundheitsministerium noch 59 Infizierte gemeldet. Insgesamt gelten 346 Kärntner als genesen. In Osttirol sind es 122 Personen.

Die Ereignisse von Donnerstag zum Nachlesen.