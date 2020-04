Facebook

Wir schreiben die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.924. In Kärnten sind bisher 402 Menschen (Stand: Donnerstag, 9.20 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 44 Infizierte, 346 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen, 122 in Osttirol. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, sechs in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Donnerstag, 23. April

Livestream mit Peter Kaiser über die Kultur

Landeskulturreferent Peter Kaiser präsentiert heute ab 10.15 Uhr die weitere Vorgehensweise des Landes im Kulturbereich. Wie kann heimischen Künstlerinnen und Künstlern geholfen werden? Wie geht es mit den Museen weiter? Ab wann ist mit den ersten Öffnungen von MMKK und den Außenstellen des Landesmuseums zu rechnen?

Hier geht es zum Livestream.

1500 Infineon-Mitarbeiter in Kurzarbeit

Infineon in Villach leidet unter dem Einbruch auf dem Halbleitermarkt und schickt rund 1500 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Betroffen ist vor allem der Bereich Automotive, der für 40 Prozent des Umsatzvolumens steht. "Wir sehen, dass hier der Sektor um mindestens die Hälfte einsackt", sagt Thomas Reisinger, bei Infineon für den Bereich Operations verantwortlicher Vorstand.

"Das Comeback des Sozialen"

Die SPÖ Kärnten veranstaltet am 27. April mit Beginn um 17 Uhr eine "#SocialMonTalk-Diskussion" des Renner-Instituts mit dem Titel "Das Comeback des Sozialen. Sorgt die Corona-Krise für einen Wertewandel?" Es erfolgt eine Liveübertragung unter http://kaerntengewinnt.at/social-montalk. Mit dabei sind Isolde Charim (Philosophin und Publizistin - Keynote) Helmut Brandstätter (Nationalratsabgeordneter und Publizist - NEOS) Peter Kaiser (Landeshauptmann und Soziologe - SPÖ) Kurt Fischer (Bürgermeister und Philosoph - ÖVP) und Peter Plaikner (Politik- und Medienberater - Moderation).

Zahl der Erkrankten sinkt auf 44

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Kärntner ist auf 44 gesunken. Am Mittwochabend hat das Gesundheitsministerium noch 59 Infizierte gemeldet. Insgesamt gelten 346 Kärntner als genesen. In Osttirol sind es 122 Personen.

Bleiburger Bürgermeister befürchtet "Ischgl Nummer 2"

Nicht nur in St. Veit, auch in Bleiburg bangt man um die "Wiesn". Zum ersten Mal in seiner jahrhundertealten Geschichte könnte das größte und älteste Volksfest Südkärntens heuer ausfallen. Die Gemeinde hofft auf eine rasche Entscheidung durch die Bundesregierung.



Wölfe heulen trotz Masken

Der WAC hat das Training für die derzeit noch unterbrochene Bundesliga-Saison wieder aufgenommen. Wir waren beim Auftakt mit dabei und haben die besten Bilder für Sie.



Bangen um die Wiesn sorgt für schlechte Laune

Der St. Veiter Wiesenmarkt steht kurz vor der Absage. Das sorgt für Unmut im Netz und schlechte Stimmung bei Gastronomen. Vizekanzler kann noch keine Prognose abgeben. Wir haben uns umgehört.

