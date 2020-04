Facebook

Die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist angelaufen. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.839. In Kärnten sind bisher 402 Menschen (Stand: Mittwoch 8 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 69 Infizierte, 316 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen, fünf in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Mittwoch, 22. April

Die aktuellen Zahlen aus Kärnten

Unser Bundesland verzeichnet Stand Mittwoch, 8 Uhr, 402 Covid19-Infizierte.

Die Aufteilung nach Bezirken:

Feldkirchen: 15

Hermagor: 5

Klagenfurt Land: 42

Klagenfurt Stadt: 87

St. Veit: 50

Spittal: 40

Villach Land: 48

Villach Stadt: 20

Völkermarkt: 53

Wolfsberg: 42

Land berichtet über weiteren Fahrplan im Bereich Kultur

Um 10.15 Uhr informiert LH Peter Kaiser live, wie es in Kärnten in der Kultur weitergehen wird.

Mit Vollgas durch die Krise

Stephan Rabitsch (28) verdient eigentlich als Radprofi sein Geld. Nun ist er auch als Bote im Einsatz.

Für die Gemeinden geht es jetzt ans Eingemachte

Wegen den Corona-Folgen zeichnet sich ein drastisches Minus bei

Ertragsanteilen und Kommunalsteuer ab. Forderungen an Bund für finanzielle Hilfe.

Auch für die Kirchen gibt es einen Stufenplan

Nach zwei Monaten Corona-Pause soll es wieder Gottesdienste mit Gläubigen geben. Unter Einhaltung von Sicherheitsregeln. Ab 15. Mai sollen Messen wieder stattfinden.

Freie Seezugänge sind mehrheitlich offen für Badebetrieb

"Wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können", heißt es dazu auf der Homepage des Sportministeriums, "spricht aus heutiger Sicht nichts dagegen, sofern kein Betretungsverbot etwa für Seezugänge besteht."

Wann dürfen die Strandbäder wieder öffnen?

Die Corona-Krise sorgt auch für Ungewissheit bei den Bäderbetreibern. Noch wartet man auf Vorgaben aus dem Tourismusministerium.

Wirt macht auf Facebook seiner Wut über Fast Food Luft

Der Villacher Wirt Klaus Stauber staunte über den Stau am Montag vor einem McDonald's-Drive-in. In Facebook-Posting geht er jetzt mit Papiersackerl, Pappbecher und Fleischlaberl hart ins Gericht - mit versöhnlichem Ausgang.

Matakustix: Optimismus in Songform für harte Zeiten

Neuer Song, neues Video und ganz viel Zuversicht: Matthias Ortner hat mit Matakustix gerade "Irgendwas geht imma" veröffentlicht. Mit kleinem Team wurde dafür von Flo Lackner ein großes Video gedreht.

St. Veiter Wiesenmarkt steht vor der Absage

Stadt St. Veit hat sich mit offiziellem Schreiben an die Regierung gewandt. Marktreferent Rudi Egger spricht von einer Tragödie und hofft auf ein Hilfspaket.

Spende eines Monatsgehalts: Kärnten plant, nachzuziehen

Auch in Kärnten überlegt man, es der Bundesregierung gleichzutun. Das Geld solle, so Landeshauptmann Peter Kaiser, nachhaltig den Kärntnern zugutekommen. Details wolle man spätestens in der nächsten Regierungssitzung präsentieren.

