Die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist angelaufen. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.810. In Kärnten sind bisher 397 Menschen (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 77 Infizierte, 307 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr), fünf in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Dienstag, 21. April

Statistik bestätigt Kärntens Bestwerte Aktuell hält Kärnten bei 69 an Covid19-Erkrankten. Damit bewältigt Kärnten statistisch gesehen die Corona-Krise besser als jedes andere Bundesland Österreichs. Hier finden Sie alle Daten aller Bundesländer (Testungen, Genesene, Einwohnerzahlerzahlen).

Öffentlicher Verkehr wird schrittweise hochgefahren

Das Angebot bei den Regionalbussen und der S-Bahn wird verbessert. Das wurde am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen. Land nimmt mit Bund Verhandlungen über Bundesmittel für den öffentlichen Verkehr auf.

ärntner Industriekonjunktur im Abwärtstrend

„Einen so starken Rückgang von einem Quartal auf das andere hatten wir nicht einmal in der Finanzmarktkrise“, fasst IV-Kärnten-Präsident Timo Springer die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage zusammen. Werde die Geschäftslage derzeit von 23 Prozent der Betriebe als „gut“, von 28 Prozent als „schlecht“ bezeichnet, drehe sich das in der Vorschau auf die Situation in einem halben Jahr deutlich ins Minus: 13 Prozent „gut“, 64 Prozent „schlecht“.

Springer will die Lage aber nicht zu düster sehen: „Immerhin produziert laut Umfrage von letzter Woche noch rund die Hälfte der Betriebe fast voll und hält ein Drittel an den Investitionsplänen fest.“

Klagenfurt und Villach handhaben Gesetze unterschiedlich

Twin-Citys, eine Lokomotive für Kärnten. Die Zuschreibungen, die sich die Städte Klagenfurt und Villach für ihre Zusammenarbeit schon gegeben haben, sind umfassend. Nur: So gerne man es behauptet, im Gleichschritt ist man auf rechtlicher Ebene nicht unterwegs. Hier lesen Sie, worin sich die beiden Städte unterscheiden.

Landesrat Schuschnig im Livestream zum Nachschauen



Kaiser: "Das Land langsam wieder hochfahren"

Die Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die Kärnten erfolgreich aus der Krise führen sollen. So wird die öffentliche Hand für Investitionen sorgen, die der heimischen Wirtschaft einen Neustart ermöglichen. Als Beispiel dafür nannte LH Peter Kaiser eine geplante Finanzspritze von vier Millionen Euro für den Sportstättenbau.

Urlaub in Österreich: Fast jede zweite Anfrage betrifft Kärnten

91.000 Anfragen wurden ausgewertet. Die Anfragen haben sich verdreifacht. Kärnten kann mit den Folgen der Coronakrise in Österreich am besten umgehen. Kärnten ist in fast allen Bundesländern der Urlaubsfavorit.

Bereits drei Pflegeheime mit 407 Personen getestet

Bei der Testung in Pflegeheimen gibt es eine Prioritätenliste: „Zuerst müssen jene Heime getestet werden, in denen es einen Corona-Fall bzw. einen Verdachtsfall gibt", erklärt LHStv. Beate Prettner. "Kärnten ist nach wie vor das einzige Bundesland ohne einen einzigen coronainfizierten Heimbewohner." bisher wurden drei Pflegeheime gescreent.

Einmal-Zahlung für 24-Stunden-Pflegekräfte

24-Stunden Pflegekräfte, die aufgrund der krisenbedingten Ein- und Ausreise-Beschränkungen ihren Aufenthalt in Kärnten verlängern mussten, werden vom Land eine Einmal-Zahlung von 500 Euro erhalten. Das wurde auf Antrag von Gesundheits-Referentin Beate Prettner beschlossen.

Mark-Forster-Konzert in Moosburg abgesagt

Die Sommer-Konzerte auf der Schlosswiese Moosburg werden auf Sommer 2021 verschoben! Karten behalten für die Ersatztermine 2021 ihre Gültigkeit. Betroffen sind Mark Forster, Gigi D‘Agostino, Schlager 3.0 sowie Seiler & Speer.

Erstes Fitness-Center meldet wegen Corona Konkurs an

Gewerkschaft startet Petition für Corona-Tausender

Beschäftigte, "die in dieser Corona-Ausnahmesituation das Land am Laufen halten", sollen laut Kärntner ÖGB-Chef Lipitsch von Bundesregierung steuerfrei 1000 Euro erhalten. ÖGB startet Online-Petition.

Konzert von Andrea Bocelli in Klagenfurt abgesagt

Das für den 12. September geplante Konzert des italienischen Tenors Andrea Bocelli im Klagenfurter Wörtherseestadion ist heute abgesagt worden. Veranstalter Leutgeb Entertainment gab die Entscheidung, die "schweren Herzens" gefallen sei, in einer Aussendung bekannt. Neuer Termin: 11. September 2021

Kurzarbeit für 30.000 Beschäftigte genehmigt

Das AMS rechnet in Kärnten mit bis zu 50.000 Menschen in Kurzarbeit. Bisher wurde die Arbeitsform in 3100 Betrieben fixiert, die Kosten dafür betragen derzeit 225 Millionen Euro. Derzeit sind in Kärnten rund 30.000 Menschen in Kurzarbeit.

Stadt Klagenfurt wünscht Senioren "schöne Stunden im Kreise ihrer Familie und Freunde"

Ein Brief, den die Stadt Klagenfurt in den letzten Wochen an ihre Jubilare verschickte, sorgte bei einigen Senioren für Ärger. Just der Risikogruppe wünscht man in schwulstiger Sprache "schöne Stunden im Kreise ihrer Familie und Freunde". Social Distancing ist in den vorgefertigten Schreiben der Stadt wohl noch kein Thema.

Betrüger arbeiten mit Coronatricks

Digitale Betrüger machen sich die Corona-Krise zunutze und versuchen, ihren Opfern mit Phishing-Mails und neuen Neffentricks Geld herauszulocken.

500 Euro extra für 24-Stunden-Betreuerinnen

Ausländische Betreuerinnen, die ihren regulären Betreuungsturnus wegen Corona um zumindest vier Wochen verlängern, erhalten einmalig 500 Euro vom Land. 1600 Frauen und Männer in Kärnten sind derzeit auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

300 Schutzanzüge für Italien

Das Land Kärnten hat Italien mit 300 Schutzanzügen ausgeholfen. Die Ware stammt laut Katstrophenschutzreferent Danilen Fellner noch aus Vogelgrippe-Zeiten und wurde von der Feuerwehr an der Staatsgrenze übergeben.

Zwei weitere Todesfälle in Kärnten

Zwei weitere Todesfälle wurden am Montagabend bekannt, laut erster Informationen des Landes handelte es sich um zwei Frauen. Beide sollen unter massiven Vorerkrankungen gelitten haben. Eine Frau (82) verstarb zu Hause, die andere (ihr Alter ist bisher noch nicht bekannt) im Krankenhaus. Damit gibt es in Kärnten nun zwölf Verstorbene nach Covid-Infektionen.

Grenzen auf, Masken dicht? Wie Tourismus aus Coronasperre startet

Öffnen Österreich und Deutschland die Grenze? Mit Maske im Hotel und im Freibad? Landesrat Sebastian Schuschnig am Dienstag um 14.15 Uhr im Livestream der Kleinen Zeitung zum Restart des Kärntner Tourismus.

Regelrechter Ansturm auf McDonald's-Filialen

Der Ansturm auf eine am Montag erstmals seit Wochen wieder geöffnete McDonalds-Filiale in Klagenfurt war so groß, dass die Polizei sogar kurzzeitig den Verkehr regeln musste.

Auch in Villach sah es ähnlich aus, die Polizei war im Einsatz, weil der Ansturm zu groß war.

In Villach musste auch die Polizei anrücken Foto © Claudia Lux

