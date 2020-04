Facebook

Die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist angelaufen. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.764. In Kärnten sind bisher 396 Menschen (Stand: Montag, 21 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 77 Infizierte, 307 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zwölf Tote zu beklagen (Stand: Montag, 21 Uhr), fünf in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Dienstag, 21. April

500 Euro extra für 24-Stunden-Betreuerinnen

Ausländische Betreuerinnen, die ihren regulären Betreuungsturnus wegen Corona um zumindest vier Wochen verlängern, erhalten einmalig 500 Euro vom Land. 1600 Frauen und Männer in Kärnten sind derzeit auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

Kurzarbeit für 30.000 Beschäftigte genehmigt

Das AMS rechnet in Kärnten mit bis zu 50.000 Menschen in Kurzarbeit. Bisher wurde die Arbeitsform in 3100 Betrieben fixiert, die Kosten dafür betragen derzeit 225 Millionen Euro. Derzeit sind in Kärnten rund 30.000 Menschen in Kurzarbeit.



300 Schutzanzüge für Italien

Das Land Kärnten hat Italien mit 300 Schutzanzügen ausgeholfen. Die Ware stammt laut Katstrophenschutzreferent Danilen Fellner noch aus Vogelgrippe-Zeiten und wurde von der Feuerwehr an der Staatsgrenze übergeben.

Zwei weitere Todesfälle in Kärnten

Zwei weitere Todesfälle wurden am Montagabend bekannt, laut erster Informationen des Landes handelte es sich um zwei Frauen. Beide sollen unter massiven Vorerkrankungen gelitten haben. Eine Frau (82) verstarb zu Hause, die andere (ihr Alter ist bisher noch nicht bekannt) im Krankenhaus. Damit gibt es in Kärnten nun zwölf Verstorbene nach Covid-Infektionen.

Grenzen auf, Masken dicht? Wie Tourismus aus Coronasperre startet

Regelrechter Ansturm auf McDonald's-Filialen

Der Ansturm auf eine am Montag erstmals seit Wochen wieder geöffnete McDonalds-Filiale in Klagenfurt war so groß, dass die Polizei sogar kurzzeitig den Verkehr regeln musste.

Auch in Villach sah es ähnlich aus, die Polizei war im Einsatz, weil der Ansturm zu groß war.

In Villach musste auch die Polizei anrücken Foto © Claudia Lux

