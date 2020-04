Facebook

Die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist angelaufen. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.703. In Kärnten sind bisher 394 Menschen (Stand: Montag, 8 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 77 Infizierte, 307 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zehn Tote zu beklagen (Stand: Montag, 8 Uhr), vier in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Montag, 20. April

Zahl der Genesenen gestiegen In Kärnten geht die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen weiter zurück. Während am Sonntag noch 82 Kärntner an der durch das neue Coronavirus ausgelösten Krankheit litten, gelten mit Stand Montagvormittag nur noch 77 als erkrankt. Demnach gelten mittlerweile 307 Menschen als genesen. Insgesamt wurden in Kärnten seit Ausbruch der Pandemie 7624 Tests durchgeführt, 394 waren positiv. Derzeit befinden sich nach wie vor 15 Kärntner im Krankenhaus, neun von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Zehn Todesfälle sind zu beklagen.

Universität lädt zu "Online-Infoweek"

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt veranstaltet von 27. bis 30. April eine "Infoweek" für künftige Studierende. Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen findet diese virtuell statt. Studieninteressierte können sich täglich von 9 bis 16 Uhr über das Studienangebot an der Universität informieren. Mehr lesen Sie hier.

Schauspieler veröffentlicht erstes Lied

Der in Graz lebende Kärntner Christian Krall nutzt die Coronakrise für die Erweiterung seines künstlerischen Repertoires. Der Schauspieler veröffentlich am Sonntag über verschiedene soziale Medien und seinen Youtube-Kanal sein „erstes eigenes Lied“, einen Pop-Song. Hier lesen Sie mehr.

„Ältere Menschen zu Hause behandeln“

Das „Netzwerk Geriatrie“ fordert, dass alte Menschen selbst entscheiden sollen, ob sie im Falle einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht werden oder zu Hause bleiben. Experten fordern, dass die ambulante Behandlung mehr gefördert werde. Der Bericht finden Sie hier.

A capella-Festival abgesagt

Aufgrund der Corona-Krise müssen heuer zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Wie jetzt die Veranstalter bekannt gegeben haben, ist davon auch das Voxon-Festival in Bleiburg. Die Karten für das A capella-Festival werden rückerstattet, Informationen dazu finden Sie auf der Homepage: www.voxon-festival.com.

Weniger Autos, bessere Luft

Corona hat unseren Alltag deutlich verändert. In Kärnten sind seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger Autos unterwegs. Bei den Pkw beträgt der Rückgang weit über 50 Prozent. Die Luftgüte hat sich dadurch deutlich verbessert. Allerdings beklagen Tankstellenbetreiber Umsatzeinbußen. Hier geht’s zum Bericht.

Viele Brautpaare trauen sich derzeit nicht

Schuld daran sind nicht Beziehungsprobleme, sondern das Corona-Virus. Da aktuell nur Hochzeiten im kleinsten Kreis erlaubt sind, werden etliche Termine in Kärnten und Osttirol abgesagt bzw. verschoben.

Defereggental soll in der Früh und am Abend für eine Stunde aufmachen

Osttirols Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser plädiert für temporäre Öffnung der gesperrten Straße im Defereggental - vor allem für die Pendler und die Landwirtschaft.

Nur Spitzenathleten dürfen Sportstätten benützen

In Kärnten sperren am 20. April das Olympiazentrum Kärnten, das Ruder-Bundesleistungszentrum in Völkermarkt und das Heeressportzentrum Faak am See auf. In den Einrichtungen dürfen nur ausgewählte Damen und Herren unter Auflagen des Gesundheitsministeriums trainieren.

Die Ereignisse vom Sonntag zum Nachlesen.