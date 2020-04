Facebook

Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise geht zu Ende. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.703. In Kärnten sind bisher 394 Menschen (Stand: Sonntag, 20.20 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 82 Infizierte, 302 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zehn Tote zu beklagen (Stand: Sonntag, 20.20 Uhr), vier in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Montag, 20. April

Viele Brautpaare trauen sich derzeit nicht

Schuld daran sind nicht Beziehungsprobleme, sondern das Corona-Virus. Da aktuell nur Hochzeiten im kleinsten Kreis erlaubt sind, werden etliche Termine in Kärnten und Osttirol abgesagt bzw. verschoben.

Defereggental soll in der Früh und am Abend für eine Stunde aufmachen

Osttirols Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser plädiert für temporäre Öffnung der gesperrten Straße im Defereggental - vor allem für die Pendler und die Landwirtschaft.

Nur Spitzenathleten dürfen Sportstätten benützen

In Kärnten sperren am 20. April das Olympiazentrum Kärnten, das Ruder-Bundesleistungszentrum in Völkermarkt und das Heeressportzentrum Faak am See auf. In den Einrichtungen dürfen nur ausgewählte Damen und Herren unter Auflagen des Gesundheitsministeriums trainieren.

