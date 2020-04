Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die sechste Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist angelaufen. Die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen liegt bei 14.746. In Kärnten sind bisher 394 Menschen (Stand: Montag, 8 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 77 Infizierte, 307 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zehn Tote zu beklagen (Stand: Montag, 8 Uhr), fünf in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Einkaufen in der Region

Bürgerservice-Hotline des Landes: 050 536 22132

050 536 22132 Coronavirus-Hotline des Landes: 050 536 53003

050 536 53003 Coronavirus Hotline Tirol: 0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline)

0800 80 80 30 (24-Stunden-Hotline) Wirtschaftskammer-Hotline: 059 0900 4352

059 0900 4352 Arbeiterkammer-Hotline: 0800 22 12 00 80

0800 22 12 00 80 AK Osttirol/Lienz: 0800 22 55 22 3535

0800 22 55 22 3535 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Kontaktnummern rund um das Coronavirus.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Montag, 20. April

Kein Kirchtag und kein Altstadtzauber In einer Aussendung vermeldete Johann Presslinger, Geschäftsführer der Villacher Kirchtag GmbH, die Absage des Brauchtumsfests. "Für uns als Organisatoren des größten Brauchtumsfestes Österreichs heißt es nun schweren Herzens aufgrund der Entscheidungen der Bundesregierung am 17.04.2020, dass wir den 77. Villacher Kirchtag 2020 nicht durchführen können." Auch in Klagenfurt kann nicht gefeiert werden. Der am 7. und 8. August geplante Altstadtzauber musste abgesagt werden. Das teilen Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Burggraf Willi Noll von den Stadtrichtern mit. „An der Absage führt leider kein Weg vorbei. Dafür freuen wir uns umso mehr auf den Altstadtzauber im nächsten Jahr“, erklärt die Bürgermeisterin.

Kein Jubiläumsfest: Cabrio-Treffen abgesagt

Das 40. Cabrio-Treffen in Faak am See wurde aufgrund des Veranstaltungsverbots abgesagt. Neuer Termin ist Ende Mai 2021.

Kärntner Gastronomen tappen noch im Dunkeln

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz sollen Restaurants, Kaffehäuser und eventuell auch Bars ab Mitte Mai wieder öffnen. Den Wirten ist das zu unkonkret, sie sind weiter in der Warteschlange.



Online-Rettungssanitäterkurs für Zivildiener

Das Thema des heutigen Kurses beim Roten Kreuz: "Geburt"

Neue Plattform hilft gratis den Gastgeberbetrieben

Theres Gasser hat ehrenamtlich eine feine und stetig wachsende Plattform für Beherbergungs-Betriebe in ganz Österreich entwickelt. Die Kosten für die Plattform hat Gasser selbst übernommen. „Das tut mir nicht so weh. So kann ich auf meine Art helfen“, sagt Gasser. Auf großflächige Google- und Facebook-Werbung wird verzichtet. „Wir setzten auf Mundpropaganda.“ Das funktioniert, wie die Anfragen zeigen.

Zahl der Genesenen gestiegen

In Kärnten geht die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen weiter zurück. Während am Sonntag noch 82 Kärntner an der durch das neue Coronavirus ausgelösten Krankheit litten, gelten mit Stand Montagvormittag nur noch 77 als erkrankt. Demnach gelten mittlerweile 307 Menschen als genesen. Insgesamt wurden in Kärnten seit Ausbruch der Pandemie 7624 Tests durchgeführt, 394 waren positiv. Derzeit befinden sich nach wie vor 15 Kärntner im Krankenhaus, neun von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Zehn Todesfälle sind zu beklagen.

Männerberatung bei Gewalt in der Familie

Um Männern rasch und wirksam Wege aus der Gewalt zu ermöglichen, wurde jetzt ein österreichweites Info-Telefon ins Leben gerufen. „maennerinfo.at – 0720-70 44 00 Männerberatung bei Gewalt in der Familie“ ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr zum Ortstarif in ganz Österreich erreichbar. In Kärnten helfen die Männerberatung der Caritas oder der Verein "Man(n)agement - Verein zur Gewaltprävention" den Betroffenen weiter.

Hubschrauber versorgen das Defereggental mit Lebensmitteln

Nach Felssturz: Lebensmittel und Bereiche der Grundversorgung werden mit zwei Hubschraubern in die derzeit von der Außenwelt abgeschnittenen Orte St. Veit und St. Jakob in Defereggen gebracht.

Drive-In seit heute wieder offen

Die Fastfood-Kette Mc Donalds eröffnete in Villach und Klagenfurt wieder ihre Drive-Ins. Produktangebot vorerst reduziert. Es gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Der McDrive in Wolfsberg hat ebenfalls geöffnet, vorläufig mit reduziertem Produktangebot. McDrive in Völkermarkt ist weiterhin geschlossen.

Die Konsumenten nehmen das Angebot bereits an:

Foto © Pacheiner

Kärntner "Girls' day" findet heuer erstmals digital statt

Am Donnerstag veranstaltet das Land zum siebenten Mal den "Girls' day" mit Berufsorientierung abseits von Rollenklischees. Wegen der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkung wird dieser erstmals online abgehalten.

Nik P. und Stars der 90er singen erst 2021

In Friesach hätte heuer im Juli ein Open Air mit Stars der 90er-Jahre stattfinden sollen, einen Tag danach war ein Konzert mit Schlagerstar Nik P. geplant. Beides wurde aufgrund der Corona-Pandemie für heuer abgesagt. Die Konzerte sollen aber 2021 nachgeholt werden. Hier geht’s zum Bericht.

Wochenende ohne Neuinfektionen, fünfter Todesfall in Osttirol

"Ein Wochenende ohne Neuinfektionen weckt Hoffnung auf eine anhaltende Entspannung der Lage", sagt Virologe Gernot Walder. Denn die Zahl der Corona-Fälle in Osttirol bleibt auch am Montag bei 148.

Am Sonntag ist eine Frau aus dem Bezirk Lienz verstorben. Sie ist der fünfte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Universität lädt zu "Online-Infoweek"

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt veranstaltet von 27. bis 30. April eine "Infoweek" für künftige Studierende. Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen findet diese virtuell statt. Studieninteressierte können sich täglich von 9 bis 16 Uhr über das Studienangebot an der Universität informieren. Mehr lesen Sie hier.

Schauspieler veröffentlicht erstes Lied

Der in Graz lebende Kärntner Christian Krall nutzt die Coronakrise für die Erweiterung seines künstlerischen Repertoires. Der Schauspieler veröffentlicht am Sonntag über verschiedene soziale Medien und seinen Youtube-Kanal sein „erstes eigenes Lied“, einen Pop-Song. Hier lesen Sie mehr.

„Ältere Menschen zu Hause behandeln“

Das „Netzwerk Geriatrie“ fordert, dass alte Menschen selbst entscheiden sollen, ob sie im Falle einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht werden oder zu Hause bleiben. Experten fordern, dass die ambulante Behandlung mehr gefördert werde. Den Bericht finden Sie hier.

A capella-Festival abgesagt

Aufgrund der Corona-Krise müssen heuer zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Wie jetzt die Veranstalter bekannt gegeben haben, ist davon auch das Voxon-Festival in Bleiburg betroffen. Die Karten für das A capella-Festival werden rückerstattet, Informationen dazu finden Sie auf der Homepage: www.voxon-festival.com.

Weniger Autos, bessere Luft

Corona hat unseren Alltag deutlich verändert. In Kärnten sind seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger Autos unterwegs. Bei den Pkw beträgt der Rückgang weit über 50 Prozent. Die Luftgüte hat sich dadurch deutlich verbessert. Allerdings beklagen Tankstellenbetreiber Umsatzeinbußen. Hier geht’s zum Bericht.

Viele Brautpaare trauen sich derzeit nicht

Schuld daran sind nicht Beziehungsprobleme, sondern das Corona-Virus. Da aktuell nur Hochzeiten im kleinsten Kreis erlaubt sind, werden etliche Termine in Kärnten und Osttirol abgesagt bzw. verschoben.

Defereggental soll in der Früh und am Abend für eine Stunde aufmachen

Osttirols Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser plädiert für temporäre Öffnung der gesperrten Straße im Defereggental - vor allem für die Pendler und die Landwirtschaft.

Nur Spitzenathleten dürfen Sportstätten benützen

In Kärnten sperren am 20. April das Olympiazentrum Kärnten, das Ruder-Bundesleistungszentrum in Völkermarkt und das Heeressportzentrum Faak am See auf. In den Einrichtungen dürfen nur ausgewählte Damen und Herren unter Auflagen des Gesundheitsministeriums trainieren.

Die Ereignisse vom Sonntag zum Nachlesen.