Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise geht zu Ende. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.661. In Kärnten sind bisher 394 Menschen (Stand: Sonntag, 9.42 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 82 Infizierte, 302 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind zehn Tote zu beklagen (Stand: Sonntag, 9.42 Uhr), vier in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Sonntag, 19. April

Nur Spitzenathleten dürfen Sportstätten benützen

In Kärnten sperren am 20. April das Olympiazentrum Kärnten, das Ruder-Bundesleistungszentrum in Völkermarkt und das Heeressportzentrum Faak am See auf. In den Einrichtungen dürfen nur ausgewählte Damen und Herren unter Auflagen des Gesundheitsministeriums trainieren.

Team Kärnten fordert flächendeckende Tests bei mobilen Pflegediensten

Da sich mobile Pflegekräfte um viele unterschiedliche Pfleglinge kümmern würden, spricht sich Parteiobmann Gerhard Köfer auch für Tests bei dieser Personengruppe aus.

Julia Paulsson-Jandl: ein Leben an den Brennpunkten der Welt

Die 34-jährige Kärntnerin aus Feistritz im Drautal kämpft als Chefin von Ärzte ohne Grenzen im Sudan gegen eine humanitäre Katastrophe und Corona.

Friaul: Zahl der Infizierten in Seniorenheimen steigt

In Kärntens Nachbarregion Friaul bereitet die steigende Anzahl infizierter Seniorenheim-Bewohner zunehmend Sorgen. Kritisch sei die Situation vor allem in Einrichtungen in Triest. Dort wurde ein Altersheim geräumt, nachdem die rund 40 Patienten positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Anders sieht die Situation in Kärnten aus. Wie am Samstag in einer Pressekonferenz des Landes mitgeteilt wurde, ist Kärnten das einzige Bundesland ohne positiven Fall in einem Pflegeheim.

Mann mit Vorerkrankungen starb an Corona-Infektion

Wie das Land Kärnten am Sonntagvormittag mitteilt, ist in Kärnten im Zuge der Corona-Pandemie ein zehntes Todesopfer zu beklagen. Dabei handelt es sich um einen 1949 geborenen Mann mit Vorerkrankungen.

Gastwirt sorgt mit "Corona-Serviertechnik" für Lacher

Nicht unterkriegen, lässt sich ein Gastronom am Faaker See. Karl Millonig serviert für ein Facebook-Video auf spektakuläre Art und Weise - und sorgt für einen kleinen Facebook-Hit.

Als die "Mutter aller Pandemien" Kärnten heimsuchte

Schulsperren, Ansteckungen ohne Symptome, Hygienemaßnahmen: Die Spanische Grippe im Jahr 1918 hatte einige Parallelen zu heutigen Corona-Pandemie. In Österreich gab es mindestens 20.000 Tote.

Smartlab Carinthia produziert Gesichtsschilder mit 3D-Drucker

Das Projekt startete Ende März an der FH Kärnten. Mittlerweile wurden schon über 1000 Schilder hergestellt. Produziert werden die Gesichtsschilder für den Gesundheits- und Pflegebereich. Auch private Initiativen unterstützen dieses Projekt.

Konzertsommer abgesagt

Egal ob das Festival Electric Nation mit David Guetta oder der Akustik-Gig von den Toten Hosen auf der Grazer Messe, egal ob Rammstein in Klagenfurt oder Guns'n'Roses, Green Day, Iron Maiden auf den Bühnen von Frequency, Nova Rock oder in Wien - nichts von all dem wird über die Bühne gehen. Der Konzertsommer ist wegen der Corona-Krise abgesagt. Für Veranstalter könnte das Aus für den Konzertsommer den Ruin bedeuten.

Gratis Tablets für Pflegeheime

Seit Mitte März gilt ein striktes Besuchsverbot in Seniorenwohn- und Pflegeheimen. Damit die Bewohner dennoch Kontakt zu ihren Angehörigen haben können, werden verschiedenste Ideen umgesetzt. Eine ist es, dass die Senioren per Videotelefonie mit Familienmitgliedern in Kontakt treten können. Aus diesem Grund wird das Land Kärnten Pflegeheimen kostenlos Tablets zur Verfügung stellen. Pro Heim werde es eine gewisse Anzahl an Geräten geben.

Kärnten hat aktuell die wenigsten Infizierten



In Kärnten sind aktuell weniger als 100 am Coronavirus erkrankte Personen verzeichnet worden. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei einer über Video übertragenen Pressekonferenz sagte, verzeichne man in Kärnten insgesamt 395 Erkrankungen. Davon seien neun Personen gestorben, 295 Patienten aber wieder genesen, weshalb 91 Personen aktuell infiziert sind. Sieben Kärntner befinden sich in stationärer Behandlung, neun auf der Intensivstation.

Vierter Corona-Todesfall in Osttirol

Ein 76-jähriger Osttiroler ist in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Land Kärnten erarbeitet Post-Corona-Maßnahmenplan



Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Günther Wurzer, Leiter des Expertengremiums des Landes für Corona-Maßnahmen, gaben Samstagmittag eine Pressekonferenz. Bei dieser wurde ein Post-Corona-Maßnahmenpaket vorgestellt, das in Ausarbeitung ist. Es soll am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen werden.

