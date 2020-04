Der Samstag im Rückblick Aktuell weniger als 100 Covid-19-Infizierte in Kärnten

Facebook

Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise neigt sich langsam dem Ende zu. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.661. In Kärnten sind bisher 395 Menschen (Stand: Samstag, 20 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 91 Infizierte, 295 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind neun Tote zu beklagen (Stand: Samstag, 20 Uhr), vier in Osttirol.

Samstag, 18. April

Ab 4. Mai wieder regulärer Parteienverkehr

Die neun Lavanttaler Gemeinden haben sich dazu entschlossen, dass ab Montag, 4. Mai, in allen Gemeinden wieder regulärer Parteienverkehr stattfindet. Bis dahin ist der Parteienverkehr weiterhin nur mit Voranmeldung möglich.

Großglockner Hochalpenstraße bleibt vorerst geschlossen

Sie ist in den Sommermonaten ein Touristenmagnet. Vorerst bleibt die Großglockner Hochalpenstraße jedoch gesperrt. Wann der endgültige Startschuss für die Eröffnung der Sommersaison erfolgt, ist noch ungeklärt. Betreiber GROHAG hofft auf Anfang Juni.

Kostenlose Tablets für Pflegeheime

Das Land Kärnten hat Samstag angekündigt, dass Pflegeheimen kostenlose Tablets zur Verfügung gestellt werden. Damit könnten die Bewohner dann via Videotelefonie mit ihren Angehörigen in Kontakt sein. Pro Heim werde es eine gewisse Anzahl an Geräte geben.

Weniger als 100 Erkrankte derzeit in Kärnten

In Kärnten sind aktuell weniger als 100 am Coronavirus erkrankte Personen verzeichnet worden. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei einer über Video übertragenen Pressekonferenz sagte, verzeichne man in Kärnten insgesamt 395 Erkrankungen. Davon seien neun Personen gestorben, 295 Patienten aber wieder genesen, weshalb 91 Personen aktuell infiziert sind. Sieben Kärntner befinden sich in stationärer Behandlung, neun auf der Intensivstation.

So bereiten sich Hotelbetriebe auf den Neustart vor

Hotelier Erwin Berger ist mit seinem Mountainresort Feuerberg bereit für den Neustart. Er sieht die Krise auch als Chance. Auch in Villach, am Faaker See und am Wörthersee hofft man auf die angekündigten Lockerungen.

Gackern für heuer abgesagt

Auch im Lavanttal sind viele Großveranstaltungen vom verlängerten Veranstaltungsverbot betroffen: beispielsweise das Gackern-Festival, das Genussfestival, Rock den See oder der Schönsonntagmarkt.

Vierter Corona-Todesfall in Osttirol

Ein 76-jähriger Osttiroler ist in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Land Kärnten erarbeitet Post-Corona-Maßnahmenplan



Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Günther Wurzer, Leiter des Expertengremiums des Landes für Corona-Maßnahmen, gaben Samstagmittag eine Pressekonferenz. Bei dieser wurde ein Post-Corona-Maßnahmenpaket vorgestellt, das in Ausarbeitung ist. Es soll am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen werden.

Abbau von Rückstau bei Operationen wird Monate dauern

Krankenanstalten arbeiten an Plänen für die Rückkehr Richtung Normalbetrieb. Ärztekammer-Chefin fordert, dass lange Wartezeiten dem Ende angehören.

Krise trifft die Brauereien hart

Dass die Corona-Krise auch die Brauereien hart trifft, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Zwar stieg in den letzten Wochen der Absatz von Bier im Lebensmittelhandel spürbar, doch in der Gastronomie sind Umsätze nahezu komplett weggebrochen.

Bessere Luft und weniger Verkehr

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind spür- und auch messbar. Neben wirtschaftlichen Zahlen sind das Verkehrsaufkommen und – in der Folge – die Luftgüte, zwei Messgrößen, die die Corona-Folgen zeigen. So wurde etwa in Klagenfurt neben stark befahrenen Straßen eine bessere Luftgüte verzeichnet.

98-jährige Corona-Patientin wieder gesund

Gute Nachrichten gibt es aus dem LKH Villach. Gerlinde Unterherzog konnte gesund aus dem Spital entlassen werden - und das, obwohl die 98-Jährige wegen ihres Alters und wegen einer chronischen Bronchitis zur Risikogruppe zählt.

Livestream zum Nachschauen mit Fachhochschule-GF Spanz

Obwohl alle Standorte der Fachhochschule Kärnten seit Anfang März geschlossen sind, herrscht weiterhin praktisch Vollbetrieb. Geschäftsführer Siegfried Spanz über Krisenmodus, Status quo und Perspektiven im Livestream zum Nachschauen.

Noch Ungewissheit für Ironman und "Kärnten Läuft"

Kultur- und Sportminister Werner Kogler hat am 17. April für große Kultur-Events mit vielen Zuschauern ein Veranstaltungsverbot bis 31. August erlassen. Insider sagen, das wird auch für den Sport nicht anders sein. Daher stehen Ironman und "Kärnten Läuft" vor Verschiebung oder Absage.

Altstadtzauber vorerst nur verschoben

Weil wegen des Coronavirus im Sommer alle Großveranstaltungen abgesagt werden müssen, wird auch der Klagenfurter Altstadtzauber nicht wie geplant Anfang August stattfinden. "Wir beraten am Montag in einer Videokonferenz mit unseren Partnern, der Stadt Klagenfurt unter anderem", sagt Stadtrichter Siegfried Torta. "Im Herbst wird es dann vermutlich eng", so Torta, "es betrifft ja sehr viele Veranstaltungen". Die Stadtrichter wollen über Alternativen nachdenken.

Harley hält am Kärnten-Termin fest

In den Sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte, wonach die European Bikeweek am Faaker See im September bereits abgesagt sei. Meldungen, die von Kärnten-Werber Christian Kresse entschieden als Fake News zurückgewiesen werden. "Ich habe erst am Donnerstag mit den Organisatoren telefoniert, Harley hält derzeit absolut am Termin fest. Das gilt auch für die Kärnten Werbung als offizieller Partner", so Kresse.

Starnacht am Wörthersee und Fendrich verschoben

Wie am 17.4.2020 von der österreichischen Bundesregierung mitgeteilt wurde, werden im Sommer keine Konzerte gestattet sein. Das bedeutet, dass die „Starnacht am Wörthersee“ aufgrund der Covid19 Pandemie nicht wie geplant am 17. bzw. 18. Juli stattfinden kann. "Wir sind aber sehr froh darüber, dass wir bereits einen Ersatztermin gefunden haben. Bevor der neue Termin von uns veröffentlicht werden kann, müssen allerdings noch einige wichtige Dinge abgeklärt werden", sagt Barbara Zmoelnig (ipmedia Eventinfo). Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin natürlich ihre Gültigkeit. Mit Hochdruck arbeitet die Agentur daran, einen Ersatztermin für das Fendrich Konzert (19. Juli in Klagenfurt) zu finden und wird diesen demnächst bekannt geben!

Villacher Kirchtag gibt es heuer nicht

Bundesregierung gab bekannt, dass es bis Ende August keine Großveranstaltungen geben darf. Damit wird auch der Villacher Kirchtag abgesagt werden müssen. Ein Notfallplan soll in der Schublade liegen.

Porcia verschiebt das Jubiläum auf 2021



Als Peter Pikl im Jahr 2000 „Vierzig Jahre Komödienspiele Porcia“ ausrief, gab es eine „Geburtstagsdiskussion“: Denn Porcia-Begründer Herbert Wochinz hatte seine allererste Saison eigentlich im Jahr 1961 gespielt. „Peter Pikl feierte die 40. Spielsaison. In seiner Tradition wollten wir heuer die 60. Saison begehen“, erzählt Angelica Ladurner. Nun kommt alles anders: Angesichts der Corona-Krise hat die Intendantin beschlossen, das diesjährige Programm ins kommende Jahr zu verschieben.

