Alle Teilnehmer Diese Klangkörper singen um den Titel "Chor des Jahres 2020"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der "Finanzchor Villach" ist mit von der Partie © KK/Archiv

Ihre Stimmung lassen sich die Kärntner auch in Krisenzeiten nicht verderben. Trotz Corona-Problematik, oder gerade deshalb: Die Suche nach dem "Chor des Jahres 2020" wird wie geplant stattfinden. "Die Vorentscheidungen finden jeweils donnerstags, am 22. Oktober in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach, am 29. Oktober im Festsaal des Rathauses Kötschach-Mauthen und am 5. November im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal statt", so die Cheforganisatoren Christine Pleschberger und Josef Nadrag vom ORF Landesstudio Kärnten. Die Anmeldefrist für den Bewerb, der von der Kleinen Zeitung präsentiert und vom Kärntner Sängerbund, Hirter Bier und den Kärntner Raiffeisenbanken untersützt wird, ist bereits abgelaufen.