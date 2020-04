Facebook

Die fünfte Woche mit den strikten Beschränkungen wegen der Corona-Krise läuft. Unterdessen beträgt die Gesamtzahl aller in Österreich positiv getesteten Personen 14.453. In Kärnten sind bisher 399 Menschen, (Stand: Donnerstag, 17 Uhr) am Virus erkrankt, aktuell sind es 111 Infizierte, 280 Personen sind laut Gesundheitsministerium wieder genesen. In Kärnten sind acht Tode zu beklagen (Stand: Donnerstag, 15 Uhr), zwei in Osttirol. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten und Osttirol auf dem Laufenden.

Freitag, 17. April

111 Erkrankte in Kärnten

In Kärnten sind laut dem Gesundheitsministerium mit Stand Freitag, 8 Uhr, 111 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt. 269 Kärntner sind nach einer Erkrankung wieder genesen, neun Personen sind laut Ministerium in Kärnten am Virus bisher verstorben.

Vergleich mit NS-Zeit empörend

Bedrohen heuer die Wallfahrer des 1500 Jahre alten Vierbergelaufs, die ohnehin nicht kommen werden, die öffentliche Ordnung von Landgemeinden? Ein Kommentar von Georg Lux.

So meistern Kärntner Start-Ups die Krise

Die Corona-Krise stellt Kärntner Gründer auf eine harte Probe. Es gibt aber auch positive Beispiele. Während sich Entscheidungen von Neukunden verzögern und Kapital oft fehlt, bauen Symvaro & Co. an der Zukunft. Hier geht's zum Bericht.

Staatsanwaltschaft mit Anzeigen eingedeckt

Die Staatsanwaltschaft wird mit Corona-Anzeigen eingedeckt. Etwa 15 Anzeigen sind alleine in den vergangenen Tagen eingetroffen. Darunter auch völlig haltlose, die umgehend eingestellt worden sind. Es gibt aber auch ernsthafte Vergehen, etwa Corona-Patienten, die Quarantäne nicht eingehalten haben. Hier finden Sie den Bericht.

Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen

April die Erntesaison begonnen hat, wurde eine Luftbrücke organisiert, um Erntehelfer aus Rumänien nach Österreich bringen zu können. Bereits am Mittwoch ist eine Maschine mit 140 Erntehelfern in Innsbruck gelandet. 20 von ihnen kommen nach Kärnten. Sie werden, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, auf Covid-19 getestet. Den Bericht dazu finden Sie hier.

Eigene Sichtfenster für Heimbesuche

Ab Freitag können sich Angehörige und die Bewohner im Altenheim in St. Salvator und im Haus Sonnhang in St. Veit/Glan per Sichtkontakt austauschen - in speziellen Räumen mit Glasschutz. Wie das aussehen wird, sehen Sie hier.

Streit um Kinderspielplätze

Die Diskussion rund um Spielplätze von Wohnanlagen geht in die nächste Runde. Die Verordnung wird momentan von vielen Seiten unterschiedlich interpretiert. Kinderanwältin Astrid Liebhauser sieht keinen rechtlichen Grund für die Sperre von privaten Kinderspielplätzen

Keine Neuinfizierung in Kärnten

„Diese Nachricht ist nicht nur gut, sie ist die beste seit vielen Wochen: Kärnten ist das erste Bundesland ohne eine Neuinfizierung“, gaben heute, Donnerstag, Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner bekannt. Von gestern auf heute wurden 218 Verdachtsfälle getestet, allesamt waren negativ. Damit ist die Zahl der positiv getesteten Personen in Kärnten mit 388 konstant geblieben. Zeitgleich hat sich die Zahl der Genesenen um 14 erhöht – nämlich von 255 auf 269.

Die Ereignisse vom Donnerstag zum Nachlesen.

Was hat geöffnet?

Geschäfte & Co. Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was generell geschlossen wird (bzw. bereits geschlossen ist): Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (gestaffelt)